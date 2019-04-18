"Мы опустошены". Василевский - о вылете "Тампы" из Кубка Стэнли

Голкипер "Тампы" Андрей Василевский заявил, что его команда чувствует опустошенность после вылета из Кубка Стэнли. "Молнии" проиграли "Коламбусу" с общим счетом 0-4 в 1/8 финала Восточной конференции НХЛ.

- Мы опустошены, - приводит слова Василевского в своем Твиттере журналист Джо Смит. - Трофей за победу в регулярном чемпионате не поможет ни одной команде преуспеть в плей-офф. Для этого нужно прилагать усилия и иметь правильное отношение.

В минувшем сезоне Василевский провел 57 матчей за "Тампу", в которых пропустил 143 шайбы.

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