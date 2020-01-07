«Монреаль» проиграл «Виннипегу» в дебютном матче Ковальчука

«Монреаль» на своем льду уступил «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3). Для «Канадиенс» это шестое кряду поражение.

В этой встрече российский нападающий Илья Ковальчук дебютировал в составе «Монреаля». Он провел на льду 19 с половиной минут и отметился голевой передачей. Его признали третьей звездой матча.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Виннипег» — 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Голы: Моррисси — 4 (Элерс, Уилер), 21:32 — 0:1. Элерс — 17 (мен., Уилер), 24:46 — 0:2. Чиаро — 6 (Уэбер, Татар), 31:03 — 1:2. Копп — 6, 50:16 — 1:3. Чиаро — 7 (Татар, Ковальчук), 51:47 — 2:3.

Вратари: Прайс (57:43 — 57:47, 57:50) — Хеллебайк.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 31 (12+12+7) — 27 (11+10+6).

Наши: Ковальчук (19.25/4/+2) — -.

7 января. Монреаль. Centre Bell.