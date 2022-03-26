«Монреаль» потерял шансы на выход в плей-офф. Год назад «Канадиенс» дошли до финала Кубка Стэнли

«Монреаль» потерял шансы выйти в плей-офф НХЛ в сезоне-2021/22.

Это случилось после того, как «Вашингтон», идущий на восьмом месте в Восточной конференции, обыграл «Баффало» (4:3 Б). Теперь отставание «Канадиенс» от «Кэпиталз» за 18 матчей до конца регулярного сезона составляет 38 очков.

В сезоне-2020/21 «Монреаль» дошел до финала Кубка Стэнли, где уступил «Тампе» со счетом 1-4.