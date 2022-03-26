Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (1:5).

«Я не собираюсь оправдываться. Они играли хорошо, доминировали во всех отношениях, а мы не смогли оказать большого сопротивления. Вы можете посмотреть на все эти причины, но это реальность. Мы должны убедиться, что у нас не будет подобных матчей до конца сезона. Это то, что мы просто не можем принять», — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

После этого матча «Питтсбург» с 88 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Рейнджерс» с 87 очками — на четвертой строчке.