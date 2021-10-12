«Монреаль» подписал новый контракт с форвардом Сузуки на 8 лет
12 октября, 17:00
Нападающий Ник Сузуки подписал новый контракт с «Монреалем». Он заключил максимальное соглашение на 8 лет, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.
Хоккеист заработает за это время 63 миллиона долларов. Кэпхит контракта — 7,875 миллиона.
Сузуки был выбран «Монреалем» на драфте-2017 под общим 13-м номером. В НХЛ 22-летний форвард провел 127 матчей и набрал 82 (28+54) очка.
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