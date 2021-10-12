Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Монреаль» подписал новый контракт с форвардом Сузуки на 8 лет

12 октября, 17:00
Теги:

Нападающий Ник Сузуки подписал новый контракт с «Монреалем». Он заключил максимальное соглашение на 8 лет, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Хоккеист заработает за это время 63 миллиона долларов. Кэпхит контракта — 7,875 миллиона.

Сузуки был выбран «Монреалем» на драфте-2017 под общим 13-м номером. В НХЛ 22-летний форвард провел 127 матчей и набрал 82 (28+54) очка.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Бьорген рассказала, как ей простили допинг. Звездную норвежку выручил врач сборной
9