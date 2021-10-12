«Монреаль» подписал новый контракт с форвардом Сузуки на 8 лет

Нападающий Ник Сузуки подписал новый контракт с «Монреалем». Он заключил максимальное соглашение на 8 лет, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

The Canadiens have agreed to terms on an eight-year, $ 63 million contract extension (2022-22 to 2029-30) with forward Nick Suzuki.#GoHabsGo https://t.co/6P7fyND1VU — Canadiens Montr?al (@CanadiensMTL) October 12, 2021

Хоккеист заработает за это время 63 миллиона долларов. Кэпхит контракта — 7,875 миллиона.

Сузуки был выбран «Монреалем» на драфте-2017 под общим 13-м номером. В НХЛ 22-летний форвард провел 127 матчей и набрал 82 (28+54) очка.