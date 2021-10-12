36-летний Бойл заключил контракт с «Питтсбургом» на сезон
12 октября, 16:56
Нападающий Брайан Бойл заключил полноценный контракт с «Питтсбургом». Соглашение рассчитано на один год, информирует сайт клуба.
36-летний Бойл пропустил минувший клубный сезон, но сыграл за сборную США на чемпионате мира-2021 в Риге. В 10 матчах турнира он набрал 3 (2+1) очка и стал бронзовым призером вместе с командой.
Его последним клубом в НХЛ была «Флорида». Всего в 805 матчах за карьеру он набрал 231 (130+101) очко, в 118 играх плей-офф добавил еще 31 (16+15) балл.
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