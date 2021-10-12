36-летний Бойл заключил контракт с «Питтсбургом» на сезон

Нападающий Брайан Бойл заключил полноценный контракт с «Питтсбургом». Соглашение рассчитано на один год, информирует сайт клуба.

The Penguins have signed forward Brian Boyle (@BriBrows22) to a one-year contract and have recalled forwards Anthony Angello and Drew O'Connor from the @WBSPenguins.



Roster moves: https://t.co/KGDp4yfiIh pic.twitter.com/jTTjnFKUuL — Pittsburgh Penguins (@penguins) October 12, 2021

36-летний Бойл пропустил минувший клубный сезон, но сыграл за сборную США на чемпионате мира-2021 в Риге. В 10 матчах турнира он набрал 3 (2+1) очка и стал бронзовым призером вместе с командой.

Его последним клубом в НХЛ была «Флорида». Всего в 805 матчах за карьеру он набрал 231 (130+101) очко, в 118 играх плей-офф добавил еще 31 (16+15) балл.