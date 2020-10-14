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«Монреаль» подписал двухлетний контракт с Джейком Алленом

19:57

«Монреаль» объявил о подписании нового контракта с вратарем Джейком Алленом. Соглашение с голкипером рассчитано на два сезона со среднй зарплатой 2,875 миллиона долларов.

30-летний Аллен перешел в «Канадиенс» из «Сент-Луиса» 2 сентября 2020 года. В сезоне-2019/20 он провел за «Блюз» 24 матча в регулярке, пропуская 2,15 шайбы, отражая 92,7 процента бросков. В плей-офф на его счету 5 игр (коэффициент надежности — 1,89, процент отраженных бросков — 93,5).

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