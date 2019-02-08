"Монреаль" одолел "Виннипег", Куликов не набрал очков

"Монреаль" на своем льду обыграл "Виннипег" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). "Канадиенс" одержал третью победу кряду, а "Джетс" потерпел второе подряд поражение.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" - "Виннипег" - 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

Голы: Шайфли - 27 (Коннор, Чиаро), 4:54 - 0:1. Друэн - 16 (Галлахер, Дано), 7:51 - 1:1. Друэн - 17 (Дано), 20:43 - 2:1. Уэбер - 9 (Друэн, Дано), 44:02 - 3:1. Дано - 11 (Галлахер, Мете), 51:22 - 4:1. Котканиеми - 10 (бол., Друэн, Уэбер), 54:04 - 5:1. Лемье - 8 (Копп, Трауба), 59:08 - 5:2.

Вратари: Прайс - Хеллебайк.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 53 (19+18+16) - 34 (11+13+10).

Наши: - - Куликов (16.34/0/0).

8 февраля. Монреаль. Centre Bell.