«Монреаль» благодаря голу Ковальчука прервал серию поражений из восьми матчей

«Оттава» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме проиграла «Монреалю» — 1:2. «Канадцы» победили впервые за девять встреч. Победный гол на счету российского нападающего гостей Ильи Ковальчука. Также у него показатель полезности «+1», 4 броска в створ и блок-шот за 20.25 на льду.

У Артема Анисимова 2 броска и 2 блок-шота за 12.06. У Владислава Наместникова 2 силовых приема за 10.54.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Монреаль» — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)

Голы: Сузуки — 9 (бол., Питри, Татар), 8:24 — 0:1. Батерсон — 1, 53:32 — 1:1. Ковальчук — 4, 64:08 — 1:2.

Вратари: Хегберг — Прайс.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 42 (8+16+16+2) — 25 (8+7+2+8).

Наши: Анисимов (12.06/2/0), Наместников (10.54/0/0) — Ковальчук (20.26/4/+1).

12 января. Оттава. Canadian Tire Centre.