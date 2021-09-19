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Здено Хара: «Об Олимпиаде будем думать, когда придет время»

22:53
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Защитник «Айлендерс» Здено Хара прокомментировал возможность участия в Олимпийских играх 2022 года.

«Связано ли желание провести еще один сезон в НХЛ с возможностью выступить за сборную Словакии на Олимпиаде в Пекине? На этот раз я не думал об Олимпиаде. Я в мягкой форме отказался сыграть за сборную в квалификационном турнире по объективным причинам. Не знаю, какими будут последствия, но сейчас я все внимание уделяю подготовке к тренировочному лагерю. Об Олимпиаде будем думать, когда придет время», — приводит слова 44-летнего словака сайт НХЛ.

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Иван Шитик все материалы автора

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