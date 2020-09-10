НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Мне оставалось только попасть в ворота». Кучеров — о победной шайбе в матче с «Айлендерс»

09:05
Никита Кучеров празднует победный гол. Фото USA Today Sports
Никита Кучеров празднует победный гол. Фото USA Today Sports
Теги:

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров рассказал о победном голе в ворота «Айлендерс» (2:1) в финале Восточной конференции. Российский форвард забросил решающую шайбу за девять секунд до конца основного времени.

«Мы с Макдоной увидели друг друга. Я знал, что он будет делать, а он, вероятно, знал, что сделаю я. Партнер сделал отличный поперечный пас, а мне только оставалось попасть в ворота», — цитирует Кучерова официальный сайт НХЛ.

В финальной серии «Тампа» ведет в счете 2-0.

Кучеров вырвал победу за девять секунд до овертайма! Самый важный гол русского бомбардира в этом плей-офф

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 2821
Все опросы
Кто сыграет в финале Кубка Стэнли-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир