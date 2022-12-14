Мироманов забросил свою первую шайбу в НХЛ

«Вегас» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега».

На 12-й минуте встречи счет стал 1:1. Голом отметился российский защитник Даниил Мироманов.

Для 25-летнего россиянина эта шайба стала первой в карьере в североамериканской лиге. Сегодняшняя игра для него 17-я в НХЛ.