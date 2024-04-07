«Миннесота» — «Виннипег»: видеообзор матча

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступила «Виннипегу» — 2:4.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Уайлд» дубль оформил Кирилл Капризов, у «Джетс» Владислав Наместников набрал 3 (1+2) очка, еще по голу забили Кайл Коннор, Алекс Иафалло и Морган Бэррон.

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