«Виннипег» обыграл «Миннесоту». Капризов забросил одну шайбу

«Миннесота» на своем льду проиграла «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3. «Джетс» одержали третью победу подряд.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов отметился одной заброшенной шайбой. Для него это 40-й гол в сезоне.