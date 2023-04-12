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«Виннипег» обыграл «Миннесоту». Капризов забросил одну шайбу

Евгений Козинов
Корреспондент
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12 апреля. «Миннесота» — «Виннипег» — 1:3.
Фото USA Today Sports

«Миннесота» на своем льду проиграла «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3. «Джетс» одержали третью победу подряд.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов отметился одной заброшенной шайбой. Для него это 40-й гол в сезоне.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Миннесота Уайлд
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«Виннипег» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
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Капризов забросил 40-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Флорида» гарантировала себе участие в Кубке Стэнли
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 81 51 30 111
2 Нью-Джерси 80 50 30 108
3 Рейнджерс 81 47 34 107
4 Айлендерс 81 41 40 91
5 Питтсбург 80 40 40 90
6 Вашингтон 81 35 46 79
7 Филадельфия 80 29 51 71
8 Коламбус 79 24 55 56
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 81 64 17 133
2 Торонто 80 48 32 107
3 Тампа-Бэй 80 45 35 96
4 Флорида 81 42 39 92
5 Баффало 79 40 39 87
6 Оттава 81 39 42 85
7 Детройт 81 35 46 80
8 Монреаль 80 31 49 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 79 49 30 104
2 Даллас 80 45 35 104
3 Миннесота 80 46 34 102
4 Виннипег 80 45 35 93
5 Нэшвилл 80 41 39 90
6 Сент-Луис 80 37 43 81
7 Аризона 81 28 53 69
8 Чикаго 80 25 55 56
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 80 49 31 107
2 Эдмонтон 80 48 32 105
3 Лос-Анджелес 81 46 35 102
4 Сиэтл 80 46 34 100
5 Калгари 81 37 44 91
6 Ванкувер 80 36 44 79
7 Сан-Хосе 80 22 58 60
8 Анахайм 80 23 57 58
Результаты / календарь
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12.04 02:00
Филадельфия – Коламбус
 4 : 3 ОТ
12.04 02:00
Нью-Джерси – Баффало
 6 : 2
12.04 02:00
Тампа-Бэй – Торонто
 3 : 4
12.04 02:00
Бостон – Вашингтон
 5 : 2
12.04 02:00
Каролина – Детройт
 4 : 1
12.04 02:30
Питтсбург – Чикаго
 2 : 5
12.04 03:00
Миннесота – Виннипег
 1 : 3
12.04 04:30
Колорадо – Эдмонтон
 - : -
12.04 05:00
Вегас – Сиэтл
 - : -
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Анахайм – Ванкувер
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 80 151
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

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Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 80 110
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 80 64
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 80 60
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 79 54
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 48 1.88
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 38 2.02
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

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