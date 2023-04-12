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Сегодня, 05:32

Малкин признан третьей звездой матча «Питтсбург» — «Чикаго»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Евгений Малкин (справа).
Фото USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Питтсбург» — «Чикаго» (2:5).

Третьей звездой встречи признан российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин. Он забросил одну шайбу.

Второй звездой стал голкипер «Блэкхокс» Петр Мразек. Он отразил 38 из 40 бросков по своим воротам.

Возглавил тройку форвард Андреас Атанасиу, забросивший одну шайбу.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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