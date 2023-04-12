Малкин признан третьей звездой матча «Питтсбург» — «Чикаго»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Питтсбург» — «Чикаго» (2:5).

Третьей звездой встречи признан российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин. Он забросил одну шайбу.

Второй звездой стал голкипер «Блэкхокс» Петр Мразек. Он отразил 38 из 40 бросков по своим воротам.

Возглавил тройку форвард Андреас Атанасиу, забросивший одну шайбу.