«Миннесота» — «Ванкувер»: видеообзор матча НХЛ

«Миннесота» одержала победу над «Ванкувером» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 10:7. «Уайлд» после второго периода проигрывали 3:5, но после перерыва за 5 минут изменили ситуацию, сделав счет 8:5.

Нападающие хозяев Кирилл Капризов и Юэль Эрикссон Эк забросили по три шайбы, а также по одному голу на свой счет записали Мэтт Болди, Матс Зуккарелло, Марко Росси и Юнас Бродин. У гостей отличились Ти Джей Миллер, оформивший хет-трик, а также Элиас Петтерссон, Брок Босер и Иэн Коул и российский защитник Никита Задоров.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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