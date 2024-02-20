Гол Чиаро в овертайме принес «Детройту» победу над «Сиэтлом»

«Детройт» обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Победную шайбу в овертайме забросил защитник Бен Чиаро.

«Детройт» набрал 64 очка и занимает 8-е место в Восточной конференции. «Сиэтл» идет на 11-й строчке в Западной конференции — 57 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Детройт» — 3:4 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 0:1)

Голы: Зайдер — 7 (Кейн, Дебринкэт), 13:30 — 0:1. Маккэн — 23 (бол., Данн, Бураковски), 18:32 — 1:1. Раймонд — 16 (Комфер, Питри), 27:18 — 1:2. Маккэн — 24 (Олексяк, Борген), 30:51 — 2:2. Спронг — 15 (Фишер), 35:58 — 2:3. Шварц — 11 (Гурд, Борген), 47:25 — 3:3. Чиаро — 4 (Ларкин, Раймонд), 61:07 — 3:4.

Вратари: Даккорд (47:08 — 47:25) — Лион.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 41 (15+13+12+1) — 32 (6+15+10+1).

19 февраля. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».