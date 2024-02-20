«Бостон» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ

«Бостон» выиграл у «Далласа» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

В основное время у «Старз» отличились Райан Сутер, Эса Линделл и Уайатт Джонстон, а у «Брюинз» — Давид Пастрняк, Йеспер Боквист и Джастин Бразо. Автором победного буллита стал Чарли Макэвой.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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