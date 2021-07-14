«Миннесота» сделает предложение «Баффало» об обмене Айкела
14 июля 2021, 22:41
Инсайдер TSN Даррен Дрегер поделился информацией об интересе «Миннесоты» к нападающему «Баффало» Джейку Айкелу.
«Мы знаем, что «Миннесота» хотела бы приобрести центрального нападающего в первые два звена. Их связывают с интересом к Джеку Айкелу.
Считаю, что «Уайлд» сделают предложение «Баффало» об обмене, но они не собираются перегружать платежную ведомость и переплачивать своими активами», — сказал Дрегер.
У «Миннесоты» свободно 26 миллионов долларов под потолком зарплат на следующий сезон после выкупа контрактов Райана Сутера и Зака Паризе.
Контракт Айкела с зарплатой 10 млн долларов в год рассчитан до конца сезона-2025/26.
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