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«Миннесота» сделает предложение «Баффало» об обмене Айкела

14 июля 2021, 22:41
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Инсайдер TSN Даррен Дрегер поделился информацией об интересе «Миннесоты» к нападающему «Баффало» Джейку Айкелу.

«Мы знаем, что «Миннесота» хотела бы приобрести центрального нападающего в первые два звена. Их связывают с интересом к Джеку Айкелу.

Считаю, что «Уайлд» сделают предложение «Баффало» об обмене, но они не собираются перегружать платежную ведомость и переплачивать своими активами», — сказал Дрегер.

У «Миннесоты» свободно 26 миллионов долларов под потолком зарплат на следующий сезон после выкупа контрактов Райана Сутера и Зака Паризе.

Контракт Айкела с зарплатой 10 млн долларов в год рассчитан до конца сезона-2025/26.

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Иван Шитик все материалы автора

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