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«Миннесота» сообщила о выкупе контрактов Сутера и Паризе

13 июля 2021, 19:08
Райан Сутер и Зак Паризе (справа). Фото Getty Images
Райан Сутер и Зак Паризе (справа). Фото Getty Images
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«Миннесота» на официальном сайте объявила, что принято решение выкупить контракты защитника Райана Сутера и нападающего Зака Паризе. Эту информацию подтвердил генеральный менеджер клуба Билл Герин.

Сутер и Паризе стали игроками «Уайлд» в 2012 году, подписав с клубом идентичные контракты на 13 лет и 98 миллионов долларов.

У 36-летних американцев осталось еще четыре года по соглашениям с «Миннесотой». Их кэпхит — 7,538 млн долларов в год.

Сутер провел в НХЛ 1198 матчей и набрал 607 (93+514) очков. На счету Паризе 1060 игр и 810 (393+417) набранных баллов.

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Иван Шитик все материалы автора

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