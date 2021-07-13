«Миннесота» сообщила о выкупе контрактов Сутера и Паризе
13 июля 2021, 19:08
«Миннесота» на официальном сайте объявила, что принято решение выкупить контракты защитника Райана Сутера и нападающего Зака Паризе. Эту информацию подтвердил генеральный менеджер клуба Билл Герин.
Сутер и Паризе стали игроками «Уайлд» в 2012 году, подписав с клубом идентичные контракты на 13 лет и 98 миллионов долларов.
У 36-летних американцев осталось еще четыре года по соглашениям с «Миннесотой». Их кэпхит — 7,538 млн долларов в год.
Сутер провел в НХЛ 1198 матчей и набрал 607 (93+514) очков. На счету Паризе 1060 игр и 810 (393+417) набранных баллов.
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