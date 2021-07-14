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Лайне раскритиковал бывшего тренера «Коламбуса»

14 июля 2021, 23:35
Патрик Лайне. Фото ХК «Коламбус».
Патрик Лайне. Фото ХК «Коламбус».
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Нападающий «Коламбуса» Патрик Лайне выступил с критикой в адрес бывшего главного тренера клуба Джона Тортореллы.

«У всех должны быть правила. Но ты также рассчитываешь, что тренер будет использовать твои лучшие качества. Торторелла не давал никому свободы. Форварды не могли творить в атаке.

Но я делал то, что мне велели. Я понимаю, что такая системы игры. Просто я привык играть иначе. Я не хочу быть похожим на остальных, быть как все. Привык все делать по-своему. Каждый должен получить возможность проявить себя. Конечно, при этом не навредив команде.

Думаю, глупо не использовать мой потенциал. Но у каждого тренера свои взгляды», — цитирует Лайне финское издание Aamulehti.

Торторелла возглавил «Коламбус» в 2015 году. Под его руководством команда четыре раза вышла в плей-офф.

В этом сезоне команда не вышла в плей-офф и заняла последнее место в Центральном дивизионе.

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Иван Шитик все материалы автора

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