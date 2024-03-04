Хет-трик Капризова принес «Миннесоте» победу над «Сан-Хосе»

«Миннесота» дома обыграла «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов сделал хет-трик, еще одну шайбу хозяев забросил Фредерик Годро. У гостей отличились Микаэль Гранлунд, Нико Штурм и Энтони Даклер.

«Миннесота» прервала серию из трех поражений подряд и поднялась на 11-е место в таблице Западной конференции НХЛ.

«Сан-Хосе» идет на 15-й строчке с 36 очками в 60 играх.