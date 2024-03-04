«Виннипег» обыграл «Баффало», Наместников забил и сделал результативный пас

«Виннипег» на выезде обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Российский нападающий гостей Владислав Наместников забросил одну шайбу и сделал результативную передачу. Также у «Джетс» отличились Нино Нидеррайтер, Джош Моррисси, Морган Бэррон и Шон Монахан.

У хозяев забили Джон-Джейсон Петерка и Эрик Робинсон.

«Виннипег» лидирует в таблице Западной конференции НХЛ с 83 очками в 60 матчах. «Баффало» идет 13-м на «Востоке» с 62 очками в 62 играх.