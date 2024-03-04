Капризов сделал хет-трик в матче с «Сан-Хосе»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе».

Форвард забросил третью шайбу за четыре минуты до конца третьего периода.

Теперь у Капризова 29 голов в сезоне-2023/24 и 66 (29+37) очков в 55 матчах нынешнего регулярного чемпионата НХЛ.