Эллер о поражении от «Питтсбурга»: «Вашингтон» просто не был достаточно хорош, чтобы победить»

Форвард «Вашингтона» Ларс Эллер подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (1:4).

«Я чувствую, что мы играли правильно, но не получили за это вознаграждения, и после этого чаша весов склонилась в их сторону. Мы просто не были достаточно хороши сегодня, чтобы победить», — приводит слова Эллера официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» с 14 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, «Питтсбург» с 12 очками — на 14-й строчке.