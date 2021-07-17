«Миннесота» не будет продлевать контракт с Соколовым и хочет вернуть Хованова

«Миннесота» не будет делать квалификационное предложение 23-летнему российскому нападающему Дмитрию Соколову. Кроме того, «Миннесота» хочет вернуть 21-летнего нападающего Александра Хованова, пишет в Twitter журналист Майкл Руссо.

Ранее Соколов подписал пробный контракт с фарм-клубом «Авангарда» в ВХЛ — «Омскими крыльями». Нападающий был выбран «Миннесотой» на драфте НХЛ в 2016 году под общим 196-м номером. В АХЛ Соколов провел 117 матчей и набрал 57 (35+22) очков.

Хованов начинал сезон в составе «Ак Барса». Он провел семь матчей в КХЛ, набрал 1 (0+1) очко и большую часть времени выступал за «Барс» в ВХЛ.