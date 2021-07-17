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«Айлендерс» обменяли Ледди в «Детройт»

08:34
Ник Ледди. Фото nhl.com
Ник Ледди. Фото nhl.com
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Защитник «Айлендерс» Ник Ледди продолжит карьеру в «Детройте», сообщается на официальном сайте клуба.

«Ред Уингз» получили 30-летнего американца в обмен на форварда Рихарда Паника и выбор во втором раунде драфта-2021.

В минувшем сезоне Ледди провел 56 матчей и набрал 31 (2+29) очко. На счету 30-летнего Паника 13 (4+9) очков в 48 матчах.

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Сергей Разин все материалы автора

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