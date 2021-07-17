«Айлендерс» обменяли Ледди в «Детройт»
08:34
Защитник «Айлендерс» Ник Ледди продолжит карьеру в «Детройте», сообщается на официальном сайте клуба.
«Ред Уингз» получили 30-летнего американца в обмен на форварда Рихарда Паника и выбор во втором раунде драфта-2021.
В минувшем сезоне Ледди провел 56 матчей и набрал 31 (2+29) очко. На счету 30-летнего Паника 13 (4+9) очков в 48 матчах.
#Isles News: The Islanders have acquired a second round selection in the 2021 NHL Draft and forward Richard Panik from the Detroit Red Wings in exchange for defenseman Nick Leddy.— New York Islanders (@NYIslanders) July 17, 2021
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