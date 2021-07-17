«Рейнджерс» могут обменять права на Георгиева

«Рейнджерс» могут обменять права на голкипера Александра Георгиева. Интерес к 25-летнему россиянину уже проявили несколько клубов, но генеральный менеджер команды из Нью-Йорка Крис Друри требует за вратаря выбор в первом раунде драфта, сообщает Daily Faceoff.

Контракт Георгиева истекает следующим летом. Зарплата игрока составляет 2,4 миллиона долларов в год.

В прошедшем сезоне НХЛ Георгиев сыграл в 19 матчах регулярного чемпионата, пропуская в среднем 2,71 шайбы и имея процент отраженных бросков 90,5%.