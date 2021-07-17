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«Рейнджерс» могут обменять права на Георгиева

16:26
Александр Георгиев. Фото AFP
Александр Георгиев. Фото AFP
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«Рейнджерс» могут обменять права на голкипера Александра Георгиева. Интерес к 25-летнему россиянину уже проявили несколько клубов, но генеральный менеджер команды из Нью-Йорка Крис Друри требует за вратаря выбор в первом раунде драфта, сообщает Daily Faceoff.

Контракт Георгиева истекает следующим летом. Зарплата игрока составляет 2,4 миллиона долларов в год.

В прошедшем сезоне НХЛ Георгиев сыграл в 19 матчах регулярного чемпионата, пропуская в среднем 2,71 шайбы и имея процент отраженных бросков 90,5%.

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Иван Шитик все материалы автора

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