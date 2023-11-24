В ночь на 25 ноября «Каролина» дома в городе Роли на «Пи-эн-си-арене» проведет матч регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой-Бэй». Встреча начнется в 04.00 по московскому времени.

«СЭ» в своем матч-центре проведет онлайн-трансляцию самых важных событий игры «Каролина» — «Тампа-Бэй».

Смотреть видеотрансляцию встречи «Каролины» и «Тампы-Бэй» можно будет в соцсети «ВКонтакте» в прямом эфире и бесплатно (другая ссылка для просмотра).

«Харрикейнз» с 22 очками занимают третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона НХЛ. «Лайтнинг» с 23 баллами находятся на третьей строчке в Атлантическом дивизионе.

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