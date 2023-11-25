«Миннесота» проиграла «Колорадо». Капризов забросил одну шайбу и сделал голевую передачу
«Колорадо» обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.
Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризо забросил одну шайбу и сделал голевую передачу.
У «Эвеланш» одну шайбу забросил Валерий Ничушкин. Голкипер Александр Георгиев отразил 19 из 21 броска по своим воротам.
«Колорадо» набрал 26 очков и занимает 4-е место в Западной конференции. «Миннесота» располагается на 13-й строчке — 14 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Колорадо» — 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
Голы: Колтон — 7 (Байрам, Тафти), 17:43 — 0:1. Ничушкин — 9 (бол., Маккиннон, Тэйвз), 28:39 — 0:2. Капризов — 6 (Росси), 29:13 — 1:2. Эрикссон Эк — 9 (бол., Зуккарелло, Капризов), 34:21 — 2:2. Макдермид — 1 (Кольяно, Олофссон), 44:56 — 2:3.
Вратари: Густавссон — Георгиев.
Штраф: 14 — 12.
Броски: 21 (6+7+8) — 26 (9+10+7).
Наши: Капризов (19.45/1/0) — Ничушкин (27.21/5/0).
25 ноября. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19057 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|18
|14
|4
|29
|2
|Вашингтон
|17
|10
|7
|22
|3
|Каролина
|19
|11
|8
|22
|4
|Айлендерс
|19
|8
|11
|21
|5
|Филадельфия
|20
|10
|10
|21
|6
|Питтсбург
|19
|9
|10
|18
|7
|Нью-Джерси
|18
|8
|10
|17
|8
|Коламбус
|21
|6
|15
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|19
|14
|5
|31
|2
|Флорида
|20
|12
|8
|25
|3
|Тампа-Бэй
|21
|10
|11
|25
|4
|Торонто
|18
|10
|8
|23
|5
|Детройт
|19
|10
|9
|23
|6
|Баффало
|20
|9
|11
|20
|7
|Монреаль
|20
|9
|11
|20
|8
|Оттава
|16
|8
|8
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|19
|13
|6
|26
|2
|Виннипег
|19
|12
|7
|26
|3
|Даллас
|19
|12
|7
|26
|4
|Сент-Луис
|19
|10
|9
|21
|5
|Нэшвилл
|19
|9
|10
|18
|6
|Аризона
|19
|8
|11
|18
|7
|Миннесота
|18
|5
|13
|14
|8
|Чикаго
|18
|6
|12
|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|20
|14
|6
|30
|2
|Лос-Анджелес
|18
|12
|6
|27
|3
|Ванкувер
|20
|13
|7
|27
|4
|Сиэтл
|21
|8
|13
|21
|5
|Калгари
|20
|8
|12
|19
|6
|Анахайм
|20
|9
|11
|18
|7
|Эдмонтон
|19
|6
|13
|13
|8
|Сан-Хосе
|20
|3
|17
|8
|25.11
|02:00
|
Баффало – Питтсбург
|3 : 2
|25.11
|03:30
|
Оттава – Айлендерс
|3 : 5
|25.11
|04:00
|
Каролина – Тампа-Бэй
|2 : 8
|25.11
|04:00
|
Флорида – Виннипег
|0 : 3
|25.11
|04:30
|
Миннесота – Колорадо
|2 : 3
|25.11
|04:30
|
Даллас – Калгари
|4 : 7
|25.11
|06:00
|
Сиэтл – Ванкувер
|- : -
|25.11
|21:00
|
Рейнджерс – Бостон
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|20
|35
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|20
|31
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|20
|30
|И
|Г
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|20
|15
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|19
|14
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|18
|14
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|2
|1.53
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|7
|1.7