Овчинников забросил шестую шайбу за фарм-клуб «Торонто»

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«Торонто Марлиз» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил в серии буллитов «Кливленду» со счетом 1:2.

В составе фарм-клуба «Торонто» форвард Дмитрий Овчинников забросил шайбу и не реализовал буллит.

В текущем сезоне 21-летний россиянин провел 9 матчей, в которых набрал 7 (6+1) очков.