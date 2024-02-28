Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Миннесоту»

«Каролина» на выезде победила «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Одну из шайб гостей забросил российский нападающий Андрей Свечников. Еще по разу отличились Джордан Стаал и Стефан Ноэсен.

Голы хозяев на счету Коннора Дьюара и Юннаса Бродина. Райан Хартман отдал две голевые передачи.

«Каролина» (76 очков) занимает четвертое место в Восточной конференции НХЛ. «Миннесота» (62) идет десятой на «Западе».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Каролина» — 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)

Голы: Девар — 8 (Чисхолм, Хартман), 10:10 — 1:0. Стаал — 8 (Мартинук, Слэвин), 15:26 — 1:1. Бродин — 6 (Духайм, Хартман), 19:39 — 2:1. Свечников — 13 (Джарвис, Стаал), 39:35 — 2:2. Ноесен — 13 (Друри, Терявяйнен), 51:02 — 2:3.

Вратари: Густавссон (58:43) — Кочетков.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 30 (7+12+11) — 28 (13+6+9).

Наши: Капризов (22.58/6/-1) — Орлов (16.08/1/0), Свечников (17.30/3/+1).

28 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18775 зрителей.