«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор матча

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Миннесоту» — 8:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Старз» 3 (2+1) очка набрали Джейсон Робинсон и Уайтт Джонстон, еще по голу забили Джо Павелски, Радек Факса, Мэтт Дюшен и Евгений Дадонов. У «Уайлд» отличились Брендон Духайм, Винни Латтьери и Матса Цуккарелло.

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