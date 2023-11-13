«Ванкувер» — «Монреаль»: видеообзор матча

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Монреаль» со счетом 5:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Кэнакс» отличились Конор Гарланд, Илья Михеев, Дакота Джошуа, Брок Босер и Фил Ди Джузеппе. У «Канадиенс» шайбы забросили Майкл Мэтсон и Арбер Джекаи.

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