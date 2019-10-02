Михеев начнет сезон в третьем звене «Торонто»
18:20
В стартовом матче регулярного сезона НХЛ «Торонто» сыграет с «Оттавой». В составе команды на лед должен выйти нападающий Илья Михеев, сообщает The Athletic.
Российский форвард наигрывается на левом краю в третьей тройке вместе с Алексом Керфутом и Тревором Муром.
Projected opening night lineup for the Leafs:— Jonas Siegel (@jonassiegel) October 2, 2019
Johnsson-Matthews-Nylander
Kapanen-Tavares-Marner
Mikheyev-Kerfoot-Moore
Timashov-Gauthier-Shore
Rielly-Ceci
Muzzin-Barrie
Sandin-Marincin
Andersen
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