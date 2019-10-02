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Михеев начнет сезон в третьем звене «Торонто»

18:20
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В стартовом матче регулярного сезона НХЛ «Торонто» сыграет с «Оттавой». В составе команды на лед должен выйти нападающий Илья Михеев, сообщает The Athletic.

Российский форвард наигрывается на левом краю в третьей тройке вместе с Алексом Керфутом и Тревором Муром.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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