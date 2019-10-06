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Михеев набрал 3 очка в 3 матчах за «Торонто»

03:30
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«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Монреаль», в середине второго периода счет 3:1. На 22-й минуте результативной передачей отметился нападающий хозяев Илья Михеев. Последовала контратака, в ходе которой россиянин ассистировал Тревору Муру.

Для Михеева это 3-е очко в 3 матчах. В дебютной игре в лиге он забил гол и сделал результативную передачу.

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