Михеев набрал 3 очка в 3 матчах за «Торонто»

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Монреаль», в середине второго периода счет 3:1. На 22-й минуте результативной передачей отметился нападающий хозяев Илья Михеев. Последовала контратака, в ходе которой россиянин ассистировал Тревору Муру.

? Moore puts the Leafs up by two off the feed by Mikheyev #LeafsForever pic.twitter.com/bgPJeCEc1y — Omar (@TicTacTOmar) October 6, 2019

Для Михеева это 3-е очко в 3 матчах. В дебютной игре в лиге он забил гол и сделал результативную передачу.

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