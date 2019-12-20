Михаил Сергачев: «Тампа» создает много моментов, просто нужно начать забивать"

Нападающий «Тампа-Бэй» Михаил Сергачев прокомментировал поражение от «Далласа» в регулярном чемпионате НХЛ (3:4 ОТ). Россиянин отметился голом и передачей и был признан второй звездой встречи.

— Мы создаем много моментов. Нам нужно просто собраться и начать забивать, — цитирует официальный сайт НХЛ Сергачева. — Это наша проблема. В остальном мы играли достаточно хорошо. Ребята боролись за шайбу, прессинговали. Просто не очень удачно действовали в нашей зоне. Надеюсь, в следующий раз все сработает.