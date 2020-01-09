Мэттьюс вторым в сезоне забил 30 голов
04:12
«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Виннипег» (1:1, конец первого периода). В составе хозяев отличился Остон Мэттьюс, забивший 30-й гол в сезоне. Он занимает второе место в снайперской гонке, отставая на две шайбы от форварда «Бостона» Давида Пастрняка.
Number 3?0? on the season ?#LeafsForever pic.twitter.com/JQKRPLZN0o— Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) January 9, 2020
22-летний Мэттьюс в 45 матчах набрал 53 (30+23) очка.
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