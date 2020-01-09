Мэттьюс вторым в сезоне забил 30 голов

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Виннипег» (1:1, конец первого периода). В составе хозяев отличился Остон Мэттьюс, забивший 30-й гол в сезоне. Он занимает второе место в снайперской гонке, отставая на две шайбы от форварда «Бостона» Давида Пастрняка.

22-летний Мэттьюс в 45 матчах набрал 53 (30+23) очка.