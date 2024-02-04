Мэттьюс признан самым ценным игроком Матча звезд НХЛ-2024

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс признан самым ценным игроком (MVP) Матча звезд НХЛ-2024.

Команда 26-летнего американца одержала победу в финале над командой Коннора Макдэвида (7:4). В решающем матче он оформил дубль и сделал две голевые передачи.

В полуфинале против команды Хьюза (6:5 Б) на его счету 1 (0+1) очко.