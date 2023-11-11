Меркулов забросил шайбу в матче за фарм-клуб «Бостона»

«Провиденс» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Спрингфилд» со счетом 5:4.

В составе фарм-клуба «Бостона» форвард Георгий Меркулов забросил шайбу, вратарь фарм-клуба «Сент-Луиса» Вадим Жеренко отразил 11 бросков из 15 и был заменен на 23-й минуте.

В текущем сезоне 23-летний россиянин провел 11 матчей в АХЛ, в которых набрал 8 (3+5) очков.