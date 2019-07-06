Майк Салливан: "Малкин остается элитным игроком НХЛ"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан, который накануне продлил контракт с клубом, поделился мнением о форварде команды Евгении Малкине.

– Мы с Малкиным одинаково видим движение вперед, – цитирует Pittsburgh Post-Gazette. Салливана. – Евгений остается элитным игроком НХЛ. Он один из лучших хоккеистов поколения. Я в восторге от состава „Питтсбурга“. Считаем, что наши игроки позволяет оставаться максимально конкурентоспособной командой.

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