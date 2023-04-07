Марушев вернется в КХЛ после двух сезонов в системе «Вегаса»
Нападающий Максим Марушев вернется в КХЛ после двух сезонов в системе «Вегаса». Правами на игрока владеет «Ак Барс».
Отметим, впервые хоккеист заключил контракт с «Вегасом» в октябре 2021 года.
«Голден Найтс» выбрали 24-летнего хоккеиста на драфте-2020 года под общим 215-м номером.
За все время игры в «Ак Барсе» Марушев провел 14 матчей и набрал 2 очка.
Положение команд
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Результаты / календарь
28.03
29.03
30.03
31.03
1.04
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
|7.04
|02:00
|
Флорида – Оттава
|7 : 2
|7.04
|02:00
|
Детройт – Баффало
|6 : 7 Б
|7.04
|02:00
|
Питтсбург – Миннесота
|4 : 1
|7.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Коламбус
|8 : 1
|7.04
|02:00
|
Бостон – Торонто
|2 : 1 ОТ
|7.04
|02:00
|
Монреаль – Вашингтон
|6 : 2
|7.04
|02:30
|
Айлендерс – Тампа-Бэй
|6 : 1
|7.04
|03:00
|
Сент-Луис – Рейнджерс
|3 : 2 ОТ
|7.04
|03:00
|
Нэшвилл – Каролина
|3 : 0
|7.04
|03:30
|
Даллас – Филадельфия
|4 : 1
|7.04
|05:00
|
Ванкувер – Чикаго
|3 : 0
|7.04
|05:00
|
Вегас – Лос-Анджелес
|5 : 2
|7.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Колорадо
|2 : 6
|7.04
|05:30
|
Сиэтл – Аризона
|4 : 2
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