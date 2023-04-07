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Сегодня, 20:59

Марушев вернется в КХЛ после двух сезонов в системе «Вегаса»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Максим Марушев.
Фото КХЛ

Нападающий Максим Марушев вернется в КХЛ после двух сезонов в системе «Вегаса». Правами на игрока владеет «Ак Барс».

Отметим, впервые хоккеист заключил контракт с «Вегасом» в октябре 2021 года.

«Голден Найтс» выбрали 24-летнего хоккеиста на драфте-2020 года под общим 215-м номером.

За все время игры в «Ак Барсе» Марушев провел 14 матчей и набрал 2 очка.

ХК Ак Барс
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