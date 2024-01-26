«Детройт» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

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«Детройт» выиграл у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Детройт» набрал 55 очков и занимает 8-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 7-й строчке — 56 очков.