Маршан вышел на четвертое место по победным голам в истории «Бостона»

Нападающий «Бостона» Брэд Маршан забросил первую шайбу в матче регулярного сезона НХЛ против «Баффало» (2:0).

По количеству победных голов 32-летний канадец вышел на четвертое место в истории франшизы, сообщает Stats Centre в Twitter 21 апреля. Для Маршана эта шайба стала 62-й решающей. Больше в истории «Бостона» победных голов забросили Патрис Бержерон (68), Фил Эспозито (77) и Джонни Буцик (80).

В нынешнем сезоне НХЛ Маршан провел 41 матч, в котором набрал 54 (23+31) очка.

Collecting the 1st of his team's 2 in beating BUF earlier tonight, Brad Marchand has tied Ray Bourque for the 4th most career game winning goals in @NHLBruins franchise history (60) as he now trails only Johnny Bucyk (88), Phil Esposito (77) & Patrice Bergeron (68) in that regard pic.twitter.com/1gtSpQeYss