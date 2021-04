«Питтсбург» вошел в историю НХЛ после матча с «Нью-Джерси»

«Питтсбург» вошел в историю после победы в домашнем матче регулярного сезона НХЛ против «Нью-Джерси» (7:6), сообщает пресс-служба лиги в Twitter 21 апреля.

«Пингвины» стали первой командой в истории лиги, которая победила во встрече, пропустив шесть шайб в заключительном периоде.

«Питтсбург» занимает третье место в Восточном дивизионе с 61 очком, «дьяволы» — седьмые (34 очка).

The @penguins are the first team in NHL history to win a game despite allowing six goals in the third period (regular season or playoffs).



Clubs owned an all-time record of 0-135-2 under that criterion entering Tuesday's games. #NHLStats pic.twitter.com/WU0fLyUsDi