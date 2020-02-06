Бывший нападающий «Эдмонтона» и «Рейнджерс» Марк Мессье рассказал, что его больше всего восхищает в капитане «Вашингтона» Александре Овечкине.

— Его умения избегать травм, — отметился Мессье в интервью The Athletic. — Это то, о чем не так часто говорят. Он всегда исповедовал жесткий стиль игры, но при этом умудрялся избегать серьезных травм. Чего еще можно требовать от игрока, вокруг которого строится команда?

Его талант вдохновил целое поколение. Овечкин — яркий пример того, каким должен быть хоккей. С какой страстью в него нужно играть.

В этом сезоне Овечкин обошел Мессье в списке лучших снайперов за всю историю лиги. На счету россиянина на данный момента 698 голов, а у канадца — 694.