Марченко стал героем новогоднего ролика «Коламбуса»

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко стал героем анимационного ролика клуба с новогодними поздравлениями и пожеланиями болельщикам.

В видео хоккеист в форме «Коламбуса» под номером 86 бросает по воротам, в которых стоит снеговик с шарфом «Блю Джекетс».

23-летний Марченко играет в «Коламбусе» под номером 68. В этом сезоне он провел 33 игры в НХЛ и набрал 21 (13+8) очко.