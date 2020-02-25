«Мама Саши хотела, чтобы он играл больше». Билялетдинов рассказал о 16-летнем Овечкине

Бывший тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов в интервью «СЭ» высказался в адрес нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина. Он рассказал о том, чему учил хоккеиста в его юные годы.

— Много ли общались в те годы с родителями юного Овечкина — Татьяной Николаевной и Михаилом Викторовичем?

— Общение у нас было всегда. Мы с Татьяной как динамовцы знали друг друга. Конечно, она интересовалась, как Саша, хотела, чтобы он больше играл. Но я ей объяснял, что нельзя, пока он еще физически сыроват, и есть опасение, что он получит травму. Ему — 16-17, соперникам — 25-30, они взрослые мужики. И в столкновении с ними при его азарте можно получить серьезное повреждение. Поэтому нужно время, надо немножко потерпеть, и он будет играть столько, сколько надо. По нему было видно, что это будет игрок другого уровня. Но иной раз надо уметь не только идти в борьбу и выигрывать ее, но и уходить от нее. Этим вещам я тоже Сашу учил.

И к работе с отягощениями мы его очень осторожно подпускали, как и других молодых. Если будешь их сильно грузить, можешь повредить плечо, спину. Да, он занимался в зале, но мы его ограничивали. Если взрослые ребята работали с тяжелыми весами, то ему давали чуть поменьше. Он был крепким мальчиком, высоким, с широкой костью. Но все равно и к физическим нагрузкам, и к игровым его надо было подводить постепенно. (Игорь Рабинер)

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