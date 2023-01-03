«Бостон» переиграл «Питтсбург» в рамках «Зимней классики». Малкин не набрал очков

«Бостон» выиграл у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. Игра прошла на открытом воздухе в рамках «Зимней классики».

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин сыграл 21 минуту и отметился тремя бросками по воротам соперника.

«Брюинз» с 62 очками лидируют в Восточной конференции НХЛ. «Питтсбург» идет на 8-й строчке — 44 очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Питтсбург» — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Голы: Капанен — 6 (Хейнен, Картер), 28:40 — 0:1. Дебраск — 15 (Маршан, Грызлик), 47:46 — 1:1. Дебраск — 16 (Холл, Крейчи), 57:36 — 2:1.

Вратари: Ульмарк — Джерри (Десмит, 15:30, 58:20 — 58:53, 59:33 — 59:41).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 29 (10+9+10) — 25 (14+6+5).

Наши: — - Малкин (21.11/3/-1).

2 января. Бостон. Fenway Park. 39243 зрителя.