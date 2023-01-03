«Бостон» переиграл «Питтсбург» в рамках «Зимней классики». Малкин не набрал очков
«Бостон» выиграл у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. Игра прошла на открытом воздухе в рамках «Зимней классики».
Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин сыграл 21 минуту и отметился тремя бросками по воротам соперника.
«Брюинз» с 62 очками лидируют в Восточной конференции НХЛ. «Питтсбург» идет на 8-й строчке — 44 очка.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Питтсбург» — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
Голы: Капанен — 6 (Хейнен, Картер), 28:40 — 0:1. Дебраск — 15 (Маршан, Грызлик), 47:46 — 1:1. Дебраск — 16 (Холл, Крейчи), 57:36 — 2:1.
Вратари: Ульмарк — Джерри (Десмит, 15:30, 58:20 — 58:53, 59:33 — 59:41).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 29 (10+9+10) — 25 (14+6+5).
Наши: — - Малкин (21.11/3/-1).
2 января. Бостон. Fenway Park. 39243 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|37
|25
|12
|56
|2
|Нью-Джерси
|37
|23
|14
|49
|3
|Вашингтон
|39
|21
|18
|47
|4
|Рейнджерс
|38
|20
|18
|46
|5
|Питтсбург
|37
|19
|18
|44
|6
|Айлендерс
|38
|21
|17
|44
|7
|Филадельфия
|37
|13
|24
|33
|8
|Коламбус
|35
|11
|24
|24
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|37
|29
|8
|62
|2
|Торонто
|37
|23
|14
|52
|3
|Тампа-Бэй
|35
|23
|12
|47
|4
|Детройт
|35
|16
|19
|39
|5
|Баффало
|35
|18
|17
|38
|6
|Оттава
|37
|17
|20
|37
|7
|Флорида
|38
|16
|22
|36
|8
|Монреаль
|37
|15
|22
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|38
|23
|15
|52
|2
|Виннипег
|37
|23
|14
|47
|3
|Миннесота
|36
|21
|15
|44
|4
|Колорадо
|35
|19
|16
|41
|5
|Сент-Луис
|37
|17
|20
|37
|6
|Нэшвилл
|35
|15
|20
|36
|7
|Аризона
|35
|13
|22
|31
|8
|Чикаго
|36
|8
|28
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|39
|25
|14
|52
|2
|Лос-Анджелес
|40
|21
|19
|48
|3
|Калгари
|38
|18
|20
|43
|4
|Сиэтл
|35
|19
|16
|42
|5
|Эдмонтон
|38
|20
|18
|42
|6
|Ванкувер
|36
|16
|20
|35
|7
|Сан-Хосе
|39
|12
|27
|31
|8
|Анахайм
|37
|10
|27
|24
|3.01
|05:00
|
Колорадо – Вегас
|- : -
|3.01
|06:00
|
Анахайм – Филадельфия
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|38
|72
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|36
|57
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|38
|54
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|38
|32
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|35
|27
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|39
|26
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|25
|1.86
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|15
|1.94
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|14
|2.19