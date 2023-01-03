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Сегодня, 01:23

«Бостон» переиграл «Питтсбург» в рамках «Зимней классики». Малкин не набрал очков

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бостон» — «Питтсбург».
Фото USA Today Sports

«Бостон» выиграл у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. Игра прошла на открытом воздухе в рамках «Зимней классики».

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин сыграл 21 минуту и отметился тремя бросками по воротам соперника.

«Брюинз» с 62 очками лидируют в Восточной конференции НХЛ. «Питтсбург» идет на 8-й строчке — 44 очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Питтсбург» — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Голы: Капанен — 6 (Хейнен, Картер), 28:40 — 0:1. Дебраск — 15 (Маршан, Грызлик), 47:46 — 1:1. Дебраск — 16 (Холл, Крейчи), 57:36 — 2:1.

Вратари: Ульмарк — Джерри (Десмит, 15:30, 58:20 — 58:53, 59:33 — 59:41).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 29 (10+9+10) — 25 (14+6+5).

Наши: — - Малкин (21.11/3/-1).

2 января. Бостон. Fenway Park. 39243 зрителя.

Евгений Малкин
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Питтсбург Пингвинз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 37 25 12 56
2 Нью-Джерси 37 23 14 49
3 Вашингтон 39 21 18 47
4 Рейнджерс 38 20 18 46
5 Питтсбург 37 19 18 44
6 Айлендерс 38 21 17 44
7 Филадельфия 37 13 24 33
8 Коламбус 35 11 24 24
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 37 29 8 62
2 Торонто 37 23 14 52
3 Тампа-Бэй 35 23 12 47
4 Детройт 35 16 19 39
5 Баффало 35 18 17 38
6 Оттава 37 17 20 37
7 Флорида 38 16 22 36
8 Монреаль 37 15 22 33
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 38 23 15 52
2 Виннипег 37 23 14 47
3 Миннесота 36 21 15 44
4 Колорадо 35 19 16 41
5 Сент-Луис 37 17 20 37
6 Нэшвилл 35 15 20 36
7 Аризона 35 13 22 31
8 Чикаго 36 8 28 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 25 14 52
2 Лос-Анджелес 40 21 19 48
3 Калгари 38 18 20 43
4 Сиэтл 35 19 16 42
5 Эдмонтон 38 20 18 42
6 Ванкувер 36 16 20 35
7 Сан-Хосе 39 12 27 31
8 Анахайм 37 10 27 24
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Колорадо – Вегас
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 38 72
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 36 57
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 38 54
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 38 32
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

35 27
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 39 26
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 25 1.86
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 15 1.94
Илья Самсонов

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Торонто

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