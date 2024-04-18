Малкин забросил 27-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Питтсбург» вышел вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».

На 7-й мниуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Евгений Малкин. Теперь на его счету 67 (27+40) очков в этой регулярке.